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Арина Соболенко повторила достижение Серены Уильямс на Australian Open

Арина Соболенко повторила достижение Серены Уильямс на Australian Open
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Первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси стала первой теннисисткой, вышедшей в третий подряд финал Australian Open в одиночном разряде после американки Серены Уильямс. В предыдущих финалах АО белоруска становилась победительницей турнира.

Сегодня, 23 января, Соболенко в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2025 обыграла 12-ю ракетку мира испанку Паулу Бадосу в двух сетах — 6:4, 6:2.

Australian Open (ж). 1/2 финала
23 января 2025, четверг. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Паула Бадоса
12
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Серена Уильямс становилась финалисткой Australian Open в одиночном разряде в 2015-2017 годах.

Соболенко в матче за титул чемпионки Australian Open — 2025 сыграет с победительницей другого полуфинала между второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек и американкой Мэдисон Киз.

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