Арина Соболенко повторила достижение Серены Уильямс на Australian Open

Первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси стала первой теннисисткой, вышедшей в третий подряд финал Australian Open в одиночном разряде после американки Серены Уильямс. В предыдущих финалах АО белоруска становилась победительницей турнира.

Сегодня, 23 января, Соболенко в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2025 обыграла 12-ю ракетку мира испанку Паулу Бадосу в двух сетах — 6:4, 6:2.

Серена Уильямс становилась финалисткой Australian Open в одиночном разряде в 2015-2017 годах.

Соболенко в матче за титул чемпионки Australian Open — 2025 сыграет с победительницей другого полуфинала между второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек и американкой Мэдисон Киз.