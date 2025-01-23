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«Куплю всё, что захочешь!» Соболенко обратилась к Бадосе после победы в полуфинале AO

«Куплю всё, что захочешь!» Соболенко обратилась к Бадосе после победы в полуфинале AO
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о трудностях соперничества с подругой, испанкой Паулой Бадосой, в полуфинале Australian Open — 2025.

— Вы лучшие подруги, как абстрагироваться от этого, когда играешь против неё?
— Не знаю. После пары матчей мы поговорили и решили, что в матчах надо абстрагироваться от этого. Тут и я, и она очень хотели победить, это наша мечта. В матче мы просто соперницы, и, что бы ни случилось на корте, останемся друзьями. Это тяжело, но мы так договорились, мне кажется, у нас это получается. Надеюсь, она до сих пор моя подруга. То есть я уверена, что ближайший час или день она будет меня ненавидеть, это нормально. А потом мы снова станем друзьями, будем тусоваться, ходить по магазинам.

— Теперь тебе придётся оплатить её покупки.
— Обещаю, Паула, мы пойдём по магазинам и я куплю всё, что ты захочешь! — сказала Соболенко в интервью на корте после матча.

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