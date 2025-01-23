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Арина Соболенко третий год подряд вышла в финал Australian Open

Арина Соболенко третий год подряд вышла в финал Australian Open
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Первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси третий год подряд вышла в финал Australian Open — 2025 в женском одиночном разряде. В предыдущих финалах АО она становилась победительницей турнира.

Сегодня, 23 января, белорусская теннисистка в полуфинале Открытого чемпионата Австралии обыграла 12-ю ракетку мира испанку Паулу Бадосу в двух сетах — 6:4, 6:2.

Australian Open (ж). 1/2 финала
23 января 2025, четверг. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Паула Бадоса
12
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

В матче за титул чемпионки Australian Open Соболенко сыграет с победительницей другого полуфинала между второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек и американкой Мэдисон Киз.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Соболенко является действующей чемпионкой соревнований.

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