«Мурашки пошли». Арина Соболенко — о возможности повторить историческое достижение на AO

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о возможности завоевать третий титул на Australian Open подряд.

— Вы можете присоединиться к легендам – Маргарет Корт, Ивонн Гулагонг, Селеш, Граф, Хингис… Уже больше 25 лет никто не выигрывал три AО. Что это будет значить для вас?

— У меня от одних этих слов мурашки пошли. Я очень горжусь собой и командой, что мы поставили себя в такое положение. Это привилегия. Если я смогу вписать себя в историю, это будет многое значить. Я даже мечтать о таком не могла, сначала я мечтала просто выиграть хотя бы один «Шлем», а теперь у меня такой шанс. В финале я выложусь без остатка, — сказала Соболенко в интервью на корте после матча.