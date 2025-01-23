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Арина Соболенко раскрыла секрет подготовки к финалу Australian Open — 2025

Арина Соболенко раскрыла секрет подготовки к финалу Australian Open — 2025
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как будет готовиться к финалу Открытого чемпионата Австралии — 2025.

— Хочу спросить о вашем секрете подготовки. Синнер говорил, что ему важно поспать 10 часов, вы спите по 10 часов?
— Я думала, вы скажете, что для Янника главное – морковки (смеётся). Если бы я спала по 10 часов, то потом встать бы не смогла. Для меня это слишком много.

— А какой у вас секрет подготовки, восстановления. Как будете восстанавливаться перед финалом?
— Протеиновый коктейль! Поспать семь-девять часов, насладиться завтрашним днём, немного забыть о теннисе. То есть, конечно, я потренируюсь, но дальше абстрагируюсь от тенниса. Что, пойти по магазинам с Паулой? Может быть! Надеюсь, она ещё будет здесь и мы пойдём по магазинам. Установлю ей лимит, а то она может пойти вразнос (смеётся), — сказала Соболенко в интервью на корте после матча.

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