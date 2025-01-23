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Фото: Соболенко и Бадоса мило пообщались после очного матча на AO-2025

Фото: Соболенко и Бадоса мило пообщались после очного матча на AO-2025
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и испанка Паула Бадоса тепло пообщались в подтрибунном помещении после очного матча в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2025. Уверенную победу одержала белоруска со счётом 6:4, 6:2.

Фото: Кадр из трансляции

Момент встречи теннисисток попал в эфир трансляции.

Фото: Кадр из трансляции

«Снова подруги», — написали в пресс-службе Australian Open в соцсети Х.

Арина Соболенко и Паула Бадоса называют друг друга лучшими подругами в WTA-туре. В послематчевом интервью белоруска заявила, что готова сводить испанку на шоппинг в качестве извинения за результат поединка.

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