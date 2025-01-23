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Мэдисон Киз — Ига Швёнтек: полька выиграла первый сет в полуфинале AO-2025

Мэдисон Киз — Ига Швёнтек: полька выиграла первый сет в полуфинале AO-2025
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В эти минуты проходит матч полуфинала на Australian Open — 2025, в котором встречаются 14-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз и второй номер рейтинга полька Ига Швёнтек.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка. Первый сет встречи остался за полькой со счётом 7:5.

Australian Open (ж). 1/2 финала
23 января 2025, четверг. 13:35 МСК
Мэдисон Киз
14
США
Мэдисон Киз
М. Киз
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
5 		6 2
7 		1 1
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Швёнтек ведёт по личным встречам со счётом 4-1, но на харде равенство — 1-1. Ига разгромила соперницу в четвертьфинале Индиан-Уэллса-2022 (6:1, 6:0), а Мэдисон летом того же года победила её в третьем круге Цинциннати (6:3, 6:4). Три другие победы польки были на грунте Рима (дважды) и Мадрида, две пришлись на прошлый сезон — 6:1, 6:3 в полуфинале Мадрида и в четвертьфинале Рима (счёт был одинаковый).

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