Мэдисон Киз — Ига Швёнтек: полька выиграла первый сет в полуфинале AO-2025

В эти минуты проходит матч полуфинала на Australian Open — 2025, в котором встречаются 14-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз и второй номер рейтинга полька Ига Швёнтек.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка. Первый сет встречи остался за полькой со счётом 7:5.

Швёнтек ведёт по личным встречам со счётом 4-1, но на харде равенство — 1-1. Ига разгромила соперницу в четвертьфинале Индиан-Уэллса-2022 (6:1, 6:0), а Мэдисон летом того же года победила её в третьем круге Цинциннати (6:3, 6:4). Три другие победы польки были на грунте Рима (дважды) и Мадрида, две пришлись на прошлый сезон — 6:1, 6:3 в полуфинале Мадрида и в четвертьфинале Рима (счёт был одинаковый).