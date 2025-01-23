Мэдисон Киз — Ига Швёнтек: полька выиграла первый сет в полуфинале AO-2025
Поделиться
В эти минуты проходит матч полуфинала на Australian Open — 2025, в котором встречаются 14-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз и второй номер рейтинга полька Ига Швёнтек.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка. Первый сет встречи остался за полькой со счётом 7:5.
Australian Open (ж). 1/2 финала
23 января 2025, четверг. 13:35 МСК
14
Мэдисон Киз
М. Киз
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|2
|
|1
|1
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Швёнтек ведёт по личным встречам со счётом 4-1, но на харде равенство — 1-1. Ига разгромила соперницу в четвертьфинале Индиан-Уэллса-2022 (6:1, 6:0), а Мэдисон летом того же года победила её в третьем круге Цинциннати (6:3, 6:4). Три другие победы польки были на грунте Рима (дважды) и Мадрида, две пришлись на прошлый сезон — 6:1, 6:3 в полуфинале Мадрида и в четвертьфинале Рима (счёт был одинаковый).
Комментарии
- 23 января 2025
-
14:51
-
14:38
-
14:25
-
14:15
-
13:57
-
13:53
-
13:47
-
13:45
-
13:40
-
13:31
-
13:26
-
13:12
-
12:41
-
12:11
-
11:44
-
11:43
-
11:21
-
10:37
-
10:19
-
09:49
-
09:32
-
09:00
-
08:00
-
05:55
-
04:54
-
00:32
- 22 января 2025
-
23:57
-
23:50
-
23:39
-
23:15
-
22:59
-
22:50
-
22:36
-
22:00
-
21:53