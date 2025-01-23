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Арина Соболенко стала 8-й теннисисткой Открытой эры, три раза подряд вышедшей в финал АО

Арина Соболенко стала 8-й теннисисткой Открытой эры, три раза подряд вышедшей в финал АО
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Первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси стала восьмой теннисисткой Открытой эры (с 1968 года), три раза подряд выходившей в финал женского одиночного разряда на Открытом чемпионате Австралии.

Сегодня, 23 января, Соболенко в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2025 обыграла 12-ю ракетку мира испанку Паулу Бадосу в двух сетах — 6:4, 6:2 и третий год подряд вышла в финал соревнований.

Australian Open (ж). 1/2 финала
23 января 2025, четверг. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Паула Бадоса
12
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Теннисистки, три и более раза подряд выходившие в финал Australian Open:

  1. Маргарет Корт (Австралия) — 1969-1971.
  2. Ивонн Гулагонг (Австралия) — 1971-1977.
  3. Мартина Навратилова (США) - 1981-1983.
  4. Штеффи Граф (Германия) — 1988-1990.
  5. Моника Селеш (Югославия) -  1991- 1993.
  6. Мартина Хингис (Швейцария) - 1997-1999.
  7. Серена Уильямс (США) — 2015-2017.
  8. Арина Соболенко (Беларусь) — 2023-2025.
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