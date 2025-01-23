Арина Соболенко стала 8-й теннисисткой Открытой эры, три раза подряд вышедшей в финал АО
Поделиться
Первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси стала восьмой теннисисткой Открытой эры (с 1968 года), три раза подряд выходившей в финал женского одиночного разряда на Открытом чемпионате Австралии.
Сегодня, 23 января, Соболенко в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2025 обыграла 12-ю ракетку мира испанку Паулу Бадосу в двух сетах — 6:4, 6:2 и третий год подряд вышла в финал соревнований.
Australian Open (ж). 1/2 финала
23 января 2025, четверг. 11:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
12
Паула Бадоса
П. Бадоса
Теннисистки, три и более раза подряд выходившие в финал Australian Open:
- Маргарет Корт (Австралия) — 1969-1971.
- Ивонн Гулагонг (Австралия) — 1971-1977.
- Мартина Навратилова (США) - 1981-1983.
- Штеффи Граф (Германия) — 1988-1990.
- Моника Селеш (Югославия) - 1991- 1993.
- Мартина Хингис (Швейцария) - 1997-1999.
- Серена Уильямс (США) — 2015-2017.
- Арина Соболенко (Беларусь) — 2023-2025.
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии
- 23 января 2025
-
14:51
-
14:38
-
14:25
-
14:15
-
13:57
-
13:53
-
13:47
-
13:45
-
13:40
-
13:31
-
13:26
-
13:12
-
12:41
-
12:11
-
11:44
-
11:43
-
11:21
-
10:37
-
10:19
-
09:49
-
09:32
-
09:00
-
08:00
-
05:55
-
04:54
-
00:32
- 22 января 2025
-
23:57
-
23:50
-
23:39
-
23:15
-
22:59
-
22:50
-
22:36
-
22:00
-
21:53