Арина Соболенко стала 8-й теннисисткой Открытой эры, три раза подряд вышедшей в финал АО

Первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси стала восьмой теннисисткой Открытой эры (с 1968 года), три раза подряд выходившей в финал женского одиночного разряда на Открытом чемпионате Австралии.

Сегодня, 23 января, Соболенко в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2025 обыграла 12-ю ракетку мира испанку Паулу Бадосу в двух сетах — 6:4, 6:2 и третий год подряд вышла в финал соревнований.

Теннисистки, три и более раза подряд выходившие в финал Australian Open:

Маргарет Корт (Австралия) — 1969-1971. Ивонн Гулагонг (Австралия) — 1971-1977. Мартина Навратилова (США) - 1981-1983. Штеффи Граф (Германия) — 1988-1990. Моника Селеш (Югославия) - 1991- 1993. Мартина Хингис (Швейцария) - 1997-1999. Серена Уильямс (США) — 2015-2017. Арина Соболенко (Беларусь) — 2023-2025.

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