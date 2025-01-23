Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко повторила достижение Серены Уильямс и Иги Швёнтек на ТБШ

Арина Соболенко повторила достижение Серены Уильямс и Иги Швёнтек на ТБШ
Комментарии

Первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси стала третьей теннисисткой за последние 10 лет, одержавшей 20 и более побед подряд на одном турнире «Большого шлема» после американки Серены Уильямс (US Open и Уимблдон) и Иги Швёнтек («Ролан Гаррос»).

Сегодня, 23 января, Соболенко в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2025 обыграла 12-ю ракетку мира испанку Паулу Бадосу в двух сетах — 6:4, 6:2, одержав 20-ю победу подряд на Открытых чемпионатах Австралии.

Australian Open (ж). 1/2 финала
23 января 2025, четверг. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Паула Бадоса
12
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Соболенко в матче за титул чемпионки Australian Open — 2025 сыграет с победительницей другого полуфинала между второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек и американкой Мэдисон Киз.

Материалы по теме
Арина Соболенко повторила достижение Серены Уильямс на Australian Open
Материалы по теме
Триумф фигуристов и аншлаги на трибунах. Итоги 11 января на Российско-китайских играх
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android