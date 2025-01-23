Арина Соболенко повторила достижение Серены Уильямс и Иги Швёнтек на ТБШ

Первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси стала третьей теннисисткой за последние 10 лет, одержавшей 20 и более побед подряд на одном турнире «Большого шлема» после американки Серены Уильямс (US Open и Уимблдон) и Иги Швёнтек («Ролан Гаррос»).

Сегодня, 23 января, Соболенко в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2025 обыграла 12-ю ракетку мира испанку Паулу Бадосу в двух сетах — 6:4, 6:2, одержав 20-ю победу подряд на Открытых чемпионатах Австралии.

Соболенко в матче за титул чемпионки Australian Open — 2025 сыграет с победительницей другого полуфинала между второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек и американкой Мэдисон Киз.

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