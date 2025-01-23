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«Она играет в PlayStation». Паула Бадоса — об особенностях тенниса Арины Соболенко

«Она играет в PlayStation». Паула Бадоса — об особенностях тенниса Арины Соболенко
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12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала, в чём различия между игрой против лидера мирового рейтинга WTA белоруской Ариной Соболенко и второй ракеткой мира полькой Игой Швёнтек.

«Ига уничтожила меня физически… Арина выполняет удары навылет по всей площадке. Иногда я просто хожу по корту, потому что мне кажется, что она играет в PlayStation», — сказала Бадоса на пресс-конференции.

Сегодня, 23 января, Бадоса потерпела поражение от Соболенко в полуфинале Australian Open — 2025. Матч завершился уверенной победой белоруски со счётом 6:4, 6:2.

Арина Соболенко и Паула Бадоса называют друг друга лучшими подругами в WTA-туре. В послематчевом интервью белоруска заявила, что готова сводить испанку на шоппинг в качестве извинения за результат поединка.

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