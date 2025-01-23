Бадоса рассказала, что попросит купить Соболенко после поражения ей в полуфинале АО-2025

12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала, что попросит купить на призовые лидера мирового рейтинга WTA белоруску Арину Соболенко. Сегодня, 23 января, Бадоса потерпела поражение от Соболенко в полуфинале Australian Open — 2025 (4:6, 2:6).

«Что-то очень дорогое. Сейчас она удвоила свои призовые, не думаю, что у неё возникнут какие-то трудности с этим», — сказала Бадоса на послематчевой пресс-конференции.

Арина Соболенко и Паула Бадоса называют друг друга лучшими подругами в WTA-туре. В послематчевом интервью белоруска заявила, что готова сводить испанку на шоппинг в качестве извинения за результат поединка.