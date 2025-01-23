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Бадоса рассказала, что попросит купить Соболенко после поражения ей в полуфинале АО-2025

Бадоса рассказала, что попросит купить Соболенко после поражения ей в полуфинале АО-2025
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12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала, что попросит купить на призовые лидера мирового рейтинга WTA белоруску Арину Соболенко. Сегодня, 23 января, Бадоса потерпела поражение от Соболенко в полуфинале Australian Open — 2025 (4:6, 2:6).

Australian Open (ж). 1/2 финала
23 января 2025, четверг. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Паула Бадоса
12
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

«Что-то очень дорогое. Сейчас она удвоила свои призовые, не думаю, что у неё возникнут какие-то трудности с этим», — сказала Бадоса на послематчевой пресс-конференции.

Арина Соболенко и Паула Бадоса называют друг друга лучшими подругами в WTA-туре. В послематчевом интервью белоруска заявила, что готова сводить испанку на шоппинг в качестве извинения за результат поединка.

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