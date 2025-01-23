«Если проигрывать, то лучше первой ракетке мира». Бадоса — о матче с Соболенко на АО-2025

12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала о разговоре с лидером рейтинга WTA Ариной Соболенко после их матча в полуфинале Australian Open — 2025. Матч завершился уверенной победой белоруски со счётом 6:4, 6:2.
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
«Сказала Арине, что с её стороны было нечестно играть на таком уровне сегодня (улыбается). Конечно, я ожидала хорошего уровня, но не настолько. Она сказала, что трижды играла в полуфиналах, прежде чем выиграть титул. Она была очень горда тем, как я в последнее время прибавила, особенно учитывая всё, через что мне пришлось пройти. Так что мы просто болтали, валяли дурака. Слушайте, если и проигрывать, то лучше проиграть первой ракетке мира, Арине, я желаю ей всего наилучшего», — сказала Бадоса на пресс-конференции.
Арина Соболенко и Паула Бадоса называют друг друга лучшими подругами в WTA-туре. В послематчевом интервью белоруска заявила, что готова сводить испанку на шоппинг в качестве извинения за результат поединка.
- 23 января 2025
-
16:46
-
16:36
-
16:29
-
16:21
-
16:11
-
15:44
-
15:33
-
15:21
-
15:15
-
14:51
-
14:38
-
14:25
-
14:15
-
13:57
-
13:53
-
13:47
-
13:45
-
13:40
-
13:31
-
13:26
-
13:12
-
12:41
-
12:11
-
11:44
-
11:43
-
11:21
-
10:37
-
10:19
-
09:49
-
09:32
-
09:00
-
08:00
-
05:55
-
04:54
-
00:32