«Если проигрывать, то лучше первой ракетке мира». Бадоса — о матче с Соболенко на АО-2025

12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала о разговоре с лидером рейтинга WTA Ариной Соболенко после их матча в полуфинале Australian Open — 2025. Матч завершился уверенной победой белоруски со счётом 6:4, 6:2.

«Сказала Арине, что с её стороны было нечестно играть на таком уровне сегодня (улыбается). Конечно, я ожидала хорошего уровня, но не настолько. Она сказала, что трижды играла в полуфиналах, прежде чем выиграть титул. Она была очень горда тем, как я в последнее время прибавила, особенно учитывая всё, через что мне пришлось пройти. Так что мы просто болтали, валяли дурака. Слушайте, если и проигрывать, то лучше проиграть первой ракетке мира, Арине, я желаю ей всего наилучшего», — сказала Бадоса на пресс-конференции.

Арина Соболенко и Паула Бадоса называют друг друга лучшими подругами в WTA-туре. В послематчевом интервью белоруска заявила, что готова сводить испанку на шоппинг в качестве извинения за результат поединка.