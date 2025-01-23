Арина Соболенко стала пятой теннисисткой, в пятый раз подряд вышедшей в финал ТБШ на харде

Первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси стала пятой теннисисткой Открытой эры, которая не менее пяти раз подряд выходила в финалы хардовых турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде.

Теннисистки, выходившие в финалы турниров «Большого шлема» на харде 5+ раз подряд:

Мартина Навратилова, США (1983-1987). Штеффи Граф, Германия (1987-1990). Моника Селеш, Югославия (1991-1993). Мартина Хингис, Швейцария (1997-2000). Арина Соболенко, Беларусь (2023-2025).

Сегодня, 23 января, Соболенко в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2025 обыграла 12-ю ракетку мира испанку Паулу Бадосу в двух сетах — 6:4, 6:2 и пятый раз подряд вышла в финал соревнований ТБШ на харде.