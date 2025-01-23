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Мэдисон Киз одолела Игу Швёнтек в полуфинале Australian Open, отыграв матчбол

Мэдисон Киз одолела Игу Швёнтек в полуфинале Australian Open, отыграв матчбол
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14-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз вышла в финал Открытого чемпионата Австралии — 2025. В полуфинале она одолела пятикратную победительницу турниров «Большого шлема» польку Игу Швёнтек — 5:7, 6:1, 7:6 (10:8).

Швёнтек подавала на матч при счёте 6:5 и имела один матчбол.

Australian Open (ж). 1/2 финала
23 января 2025, четверг. 13:35 МСК
Мэдисон Киз
14
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 7 10
7 		1 6 8
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Встреча продолжалась 2 часа 37 минут. За это время Киз выполнила семь подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пйонтов из 16. На счету Швёнтек ни одного эйса, семь двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 16.

За свой первый титул на турнирах «Большого шлема» Мэдисон Киз поборется с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

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