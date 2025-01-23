Мэдисон Киз во второй раз в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема»
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14-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз во второй раз в карьере сыграет в финале на турнире «Большого шлема». Сегодня, 23 января, в полуфинале Australian Open — 2025 она одолела пятикратную чемпионку мэйджоров польку Игу Швёнтек.
Australian Open (ж). 1/2 финала
23 января 2025, четверг. 13:35 МСК
14
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
2 : 1
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2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Впервые в финале «Шлема» Киз играла более семи лет назад — на Открытом чемпионате США — 2017. В матче за титул она потерпела разгромное поражение от соотечественницы Слоан Стивенс (3:6, 0:6).
За свой первый титул на турнирах «Большого шлема» 29-летняя Мэдисон Киз поборется с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Матч состоится в субботу, 25 января.
Комментарии
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