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Мэдисон Киз во второй раз в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема»

Мэдисон Киз во второй раз в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема»
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14-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз во второй раз в карьере сыграет в финале на турнире «Большого шлема». Сегодня, 23 января, в полуфинале Australian Open — 2025 она одолела пятикратную чемпионку мэйджоров польку Игу Швёнтек.

Australian Open (ж). 1/2 финала
23 января 2025, четверг. 13:35 МСК
Мэдисон Киз
14
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 7 10
7 		1 6 8
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Впервые в финале «Шлема» Киз играла более семи лет назад — на Открытом чемпионате США — 2017. В матче за титул она потерпела разгромное поражение от соотечественницы Слоан Стивенс (3:6, 0:6).

За свой первый титул на турнирах «Большого шлема» 29-летняя Мэдисон Киз поборется с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Матч состоится в субботу, 25 января.

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