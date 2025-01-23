Мэдисон Киз во второй раз в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема»

14-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз во второй раз в карьере сыграет в финале на турнире «Большого шлема». Сегодня, 23 января, в полуфинале Australian Open — 2025 она одолела пятикратную чемпионку мэйджоров польку Игу Швёнтек.

Впервые в финале «Шлема» Киз играла более семи лет назад — на Открытом чемпионате США — 2017. В матче за титул она потерпела разгромное поражение от соотечественницы Слоан Стивенс (3:6, 0:6).

За свой первый титул на турнирах «Большого шлема» 29-летняя Мэдисон Киз поборется с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Матч состоится в субботу, 25 января.