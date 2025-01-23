Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Ещё для меня». Павлюченкова присоединилась к планам Соболенко и Бадосы на шоппинг

«Ещё для меня». Павлюченкова присоединилась к планам Соболенко и Бадосы на шоппинг
Комментарии

32-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова шуточно отреагировала на планы лидера мирового рейтинга WTA белоруски Арины Соболенко и испанки Паулы Бадосы сходить на шоппинг после очного матча на Australian Open — 2025.

Бадоса: безумный уровень, нет слов. Я прощу тебя после моего БОЛЬШОГО подарка....
Соболенко: всё что захочешь, моя любовь.

Павлюченкова: ещё шоппинг для меня.
Соболенко: хаха, окей, девочки, идём на огромный шоппинг.

Соболенко обыграла Павлюченкову в четвертьфинале AO-2025, а Бадосу — в полуфинале. В интервью белоруска заявила, что готова сводить испанку за покупками в качестве извинения за результат поединка.

Материалы по теме
«Куплю всё, что захочешь!» Соболенко обратилась к Бадосе после победы в полуфинале AO
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android