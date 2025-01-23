«Ещё для меня». Павлюченкова присоединилась к планам Соболенко и Бадосы на шоппинг

32-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова шуточно отреагировала на планы лидера мирового рейтинга WTA белоруски Арины Соболенко и испанки Паулы Бадосы сходить на шоппинг после очного матча на Australian Open — 2025.
Бадоса: безумный уровень, нет слов. Я прощу тебя после моего БОЛЬШОГО подарка....
Соболенко: всё что захочешь, моя любовь.
Павлюченкова: ещё шоппинг для меня.
Соболенко: хаха, окей, девочки, идём на огромный шоппинг.
Соболенко обыграла Павлюченкову в четвертьфинале AO-2025, а Бадосу — в полуфинале. В интервью белоруска заявила, что готова сводить испанку за покупками в качестве извинения за результат поединка.