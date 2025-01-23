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Арина Соболенко останется первой ракеткой мира после окончания Australian Open — 2025

Арина Соболенко останется первой ракеткой мира после окончания Australian Open — 2025
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Первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси останется лидером рейтинга WTA по итогам Australian Open — 2025. Сегодня, 23 января, Соболенко в полуфинале обыграла 12-ю ракетку мира испанку Паулу Бадосу в двух сетах — 6:4, 6:2 и вышла в финал Открытого чемпионата Австралии.

Australian Open (ж). 1/2 финала
23 января 2025, четверг. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Паула Бадоса
12
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Конкурентка Арины Соболенко в борьбе за первую строчку мирового рейтинга польская теннисистка Ига Швёнтек могла потеснить белоруску с лидирующей позиции только в случае более успешного выступления на Australian Open — 2025. Сегодня, 23 января, в своём полуфинале спортсменка из Польши уступила 14-й ракетке мира американке Мэдисон Киз (7:5, 1:6, 6:7 (8:10) и потеряла шансы стать первой ракеткой мира после окончания Открытого чемпионата Австралии.

В субботу, 25 января, Соболенко и Киз сыграют между собой в матче за титул чемпионки Australian Open — 2025.

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