Арина Соболенко останется первой ракеткой мира после окончания Australian Open — 2025

Первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси останется лидером рейтинга WTA по итогам Australian Open — 2025. Сегодня, 23 января, Соболенко в полуфинале обыграла 12-ю ракетку мира испанку Паулу Бадосу в двух сетах — 6:4, 6:2 и вышла в финал Открытого чемпионата Австралии.
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Конкурентка Арины Соболенко в борьбе за первую строчку мирового рейтинга польская теннисистка Ига Швёнтек могла потеснить белоруску с лидирующей позиции только в случае более успешного выступления на Australian Open — 2025. Сегодня, 23 января, в своём полуфинале спортсменка из Польши уступила 14-й ракетке мира американке Мэдисон Киз (7:5, 1:6, 6:7 (8:10) и потеряла шансы стать первой ракеткой мира после окончания Открытого чемпионата Австралии.
В субботу, 25 января, Соболенко и Киз сыграют между собой в матче за титул чемпионки Australian Open — 2025.
- 23 января 2025
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