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Янчук: в финале Australian Open Соболенко должна выбить пыль из Киз

Янчук: в финале Australian Open Соболенко должна выбить пыль из Киз
Мэдисон Киз
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Советский и российский теннисист, заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук высказался относительно Арины Соболенко и Мэдисон Киз, которым предстоит разыграть между собой звание лучшей на АО-2025. Сегодня, 23 января, американка Киз одолела в полуфинале вторую ракетку мира Игу Швёнтек.

«Киз сыграла надёжнее и стабильнее, чем Швёнтек. Ей было нечего терять, а Швёнтек понимала, что нужно выигрывать из-за своего статуса. Это на неё давило.

Но теперь Соболенко должна выбить из Киз пыль. Если она не будет дёргаться, срываться, что для неё иногда характерно. Но сейчас Соболенко прибавила в этом, и, конечно, она сильнее. Однако Киз тоже давно претендует на победы, она в первом эшелоне. Это первый шанс для неё выиграть «Большой шлем». Если она будет играть на подъёме и удачно, Соболенко может ошибаться. Это психологический фактор, который может вмешаться», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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