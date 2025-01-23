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Арина Соболенко на Australian Open — 2025 не сыграет ни с одной представительницей топ-10

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко по ходу Открытого чемпионата Австралии – 2025 не встретится ни с одной представительницей топ-10 мирового рейтинга.

Сегодня, 23 января, Соболенко вышла в третий финал Australian Open подряд, одолев со счётом 6:4, 6:2 12-ю ракетку мира испанку Паулу Бадосу.

Другие соперницы Соболенко на Australian Open — 2025:

1-й круг — Слоан Стивенс (США, 81-я ракетка мира);

2-й круг – Джессика Бузас Манейро (Испания, 54-я ракетка мира);

3-й круг – Клара Таусон (Дания, 42-я ракетка мира);

4-й круг – Мирра Андреева (Россия, 15-я ракетка мира);

1/4 финала — Анастасия Павлюченкова (Россия, 27-я ракетка мира).

В борьбе за очередной, третий по счёту титул чемпионки AO Соболенко сразится с 14-й ракеткой мира американкой Мэдисон Киз.