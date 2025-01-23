Арина Соболенко на Australian Open — 2025 не сыграет ни с одной представительницей топ-10
Поделиться
Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко по ходу Открытого чемпионата Австралии – 2025 не встретится ни с одной представительницей топ-10 мирового рейтинга.
Сегодня, 23 января, Соболенко вышла в третий финал Australian Open подряд, одолев со счётом 6:4, 6:2 12-ю ракетку мира испанку Паулу Бадосу.
Australian Open (ж). 1/2 финала
23 января 2025, четверг. 11:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
12
Паула Бадоса
П. Бадоса
Другие соперницы Соболенко на Australian Open — 2025:
- 1-й круг — Слоан Стивенс (США, 81-я ракетка мира);
- 2-й круг – Джессика Бузас Манейро (Испания, 54-я ракетка мира);
- 3-й круг – Клара Таусон (Дания, 42-я ракетка мира);
- 4-й круг – Мирра Андреева (Россия, 15-я ракетка мира);
- 1/4 финала — Анастасия Павлюченкова (Россия, 27-я ракетка мира).
В борьбе за очередной, третий по счёту титул чемпионки AO Соболенко сразится с 14-й ракеткой мира американкой Мэдисон Киз.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 января 2025
-
18:31
-
18:30
-
18:05
-
17:52
-
17:50
-
17:35
-
17:20
-
16:46
-
16:36
-
16:29
-
16:21
-
16:11
-
15:44
-
15:33
-
15:21
-
15:15
-
14:51
-
14:38
-
14:25
-
14:15
-
13:57
-
13:53
-
13:47
-
13:45
-
13:40
-
13:31
-
13:26
-
13:12
-
12:41
-
12:11
-
11:44
-
11:43
-
11:21
-
10:37
-
10:19