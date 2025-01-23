Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ваньоцци пошутил о необходимости напарника для себя в работе с Синнером

Ваньоцци пошутил о необходимости напарника для себя в работе с Синнером
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер Симоне Ваньоцци в шутку заявил о необходимости наличия напарника для работы с первой ракеткой мира Янником Синнером. Ранее об уходе из команды итальянца заявил его наставник Даррен Кэхилл, который работал с Ваньоцци в тандеме.

«Все знают, насколько хорошо я лажу с Дарреном — как с партнёром, руководителем. Даже не знаю, как его назвать. Мне жаль, но я понимаю его выбор. Он так долго занимался этой работой, и заслуживает того, чтобы в будущем заниматься тем, чем хочет. Вместе проведённые годы были очень важны и для меня, и для Янника. Я чувствую, что стал лучше как тренер, многому у него научился.

Готов ли я остаться один у руля? Мы должны обсудить это с Янником, но не думаю, что моя жена будет счастлива! Мне обязательно нужен кто-то ещё. Проводить 50 недель в году вдали от дома будет сложно. Посмотрим, что будет дальше. Мы ещё ни о чём не говорили. Сезон только начался, и многое предстоит сделать», — приводит слова Ваньоцци Tuttosport.

Материалы по теме
Синнер на харде непобедим! Янник вышел в 1/2 финала АО и продлил суперсерию до 19 матчей
Синнер на харде непобедим! Янник вышел в 1/2 финала АО и продлил суперсерию до 19 матчей
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android