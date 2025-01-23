Ваньоцци пошутил о необходимости напарника для себя в работе с Синнером

Тренер Симоне Ваньоцци в шутку заявил о необходимости наличия напарника для работы с первой ракеткой мира Янником Синнером. Ранее об уходе из команды итальянца заявил его наставник Даррен Кэхилл, который работал с Ваньоцци в тандеме.

«Все знают, насколько хорошо я лажу с Дарреном — как с партнёром, руководителем. Даже не знаю, как его назвать. Мне жаль, но я понимаю его выбор. Он так долго занимался этой работой, и заслуживает того, чтобы в будущем заниматься тем, чем хочет. Вместе проведённые годы были очень важны и для меня, и для Янника. Я чувствую, что стал лучше как тренер, многому у него научился.

Готов ли я остаться один у руля? Мы должны обсудить это с Янником, но не думаю, что моя жена будет счастлива! Мне обязательно нужен кто-то ещё. Проводить 50 недель в году вдали от дома будет сложно. Посмотрим, что будет дальше. Мы ещё ни о чём не говорили. Сезон только начался, и многое предстоит сделать», — приводит слова Ваньоцци Tuttosport.