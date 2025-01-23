Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стефанос Циципас философски прокомментировал поражение Бадосы от Соболенко на AO-2025

Стефанос Циципас философски прокомментировал поражение Бадосы от Соболенко на AO-2025
Комментарии

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас в свойственной себе философской манере отреагировал на поражение возлюбленной – 12-й ракетки мира испанки Паулы Бадосы в полуфинале Открытого чемпионата Австралии – 2025.

Australian Open (ж). 1/2 финала
23 января 2025, четверг. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Паула Бадоса
12
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Бадоса со счётом 4:6, 2:6 проиграла в борьбе за дебютный финал на мэйджоре действующей чемпионке Australian Open первой ракетке мира белоруске Арине Соболенко.

«Ты не просто играешь в теннис. Ты играешь в жизнь, и выигрываешь у обоих», — написал Циципас в социальных сетях.

Отметим, что сам Циципас на Australian Open — 2025 выступил крайне неудачно. Он потерпел поражение в первом же круге от 20-летнего американца Алекса Михельсена со счётом 5:7, 3:6, 6:2, 4:6.

Материалы по теме
Соболенко одолела свою лучшую подругу и вышла в финал. Она в шаге от 3-го подряд титула AO
Соболенко одолела свою лучшую подругу и вышла в финал. Она в шаге от 3-го подряд титула AO
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android