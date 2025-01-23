Стефанос Циципас философски прокомментировал поражение Бадосы от Соболенко на AO-2025

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас в свойственной себе философской манере отреагировал на поражение возлюбленной – 12-й ракетки мира испанки Паулы Бадосы в полуфинале Открытого чемпионата Австралии – 2025.

Бадоса со счётом 4:6, 2:6 проиграла в борьбе за дебютный финал на мэйджоре действующей чемпионке Australian Open первой ракетке мира белоруске Арине Соболенко.

«Ты не просто играешь в теннис. Ты играешь в жизнь, и выигрываешь у обоих», — написал Циципас в социальных сетях.

Отметим, что сам Циципас на Australian Open — 2025 выступил крайне неудачно. Он потерпел поражение в первом же круге от 20-летнего американца Алекса Михельсена со счётом 5:7, 3:6, 6:2, 4:6.