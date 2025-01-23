Стефанос Циципас философски прокомментировал поражение Бадосы от Соболенко на AO-2025
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас в свойственной себе философской манере отреагировал на поражение возлюбленной – 12-й ракетки мира испанки Паулы Бадосы в полуфинале Открытого чемпионата Австралии – 2025.
Australian Open (ж). 1/2 финала
23 января 2025, четверг. 11:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
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|6
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12
Паула Бадоса
П. Бадоса
Бадоса со счётом 4:6, 2:6 проиграла в борьбе за дебютный финал на мэйджоре действующей чемпионке Australian Open первой ракетке мира белоруске Арине Соболенко.
«Ты не просто играешь в теннис. Ты играешь в жизнь, и выигрываешь у обоих», — написал Циципас в социальных сетях.
Отметим, что сам Циципас на Australian Open — 2025 выступил крайне неудачно. Он потерпел поражение в первом же круге от 20-летнего американца Алекса Михельсена со счётом 5:7, 3:6, 6:2, 4:6.
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