Тренер Синнера: Янник — настоящий соня. Однажды он не услышал будильник, а мы ждали его

Тренер Симоне Ваньоцци рассказал, что его подопечный Янник Синнер любит поспать. Он вспомнил момент с итальянцем, который проспал перед матчем третьего круга АО-2024 против аргентинца Себастьяна Баэса. Тогда Синнер первая ракетка мира победил со счётом 6:0, 6:1, 6:3.

«Янник — настоящий соня. В прошлом году перед матчем с Баэсом он не услышал будильник и поздно пришёл. Мы были готовы и ждали его. Нам пришлось быстро приготовить ему бутерброды на завтрак. Но потом он вышел на корт и доминировал в первом сете, выиграв его со счетом 6:0. Он взял соперника штурмом. Пока Янник спит, мы не волнуемся!» — приводит слова Ваньоцци Tuttosport.

Завтра, 24 января Яннику Синнеру предстоит сразиться в полуфинале АО-2025 против американца Бена Шелтона.