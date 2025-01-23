Селиваненко поделился ожиданиями от финала Соболенко — Киз на Australian Open — 2025
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от женского финала на Открытом чемпионате Австралии – 2025, где сразятся действующая чемпионка белоруска Арина Соболенко и американка Мэдисон Киз.
Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:30 МСК
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Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
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Мэдисон Киз
М. Киз
«От финала всегда ждут красивой и увлекательной борьбы, хотя на практике бывает по-разному. Слишком высокое напряжение и ответственность. Будучи фаворитом, Мэдисон несколько раз уступала в финалах. Так что посмотрим, как сложится на этот раз. Арина подходит к нему, располагаясь на вершине классификации, и все рассуждают о возможных рекордах», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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