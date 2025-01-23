Селиваненко поделился ожиданиями от финала Соболенко — Киз на Australian Open — 2025

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от женского финала на Открытом чемпионате Австралии – 2025, где сразятся действующая чемпионка белоруска Арина Соболенко и американка Мэдисон Киз.

«От финала всегда ждут красивой и увлекательной борьбы, хотя на практике бывает по-разному. Слишком высокое напряжение и ответственность. Будучи фаворитом, Мэдисон несколько раз уступала в финалах. Так что посмотрим, как сложится на этот раз. Арина подходит к нему, располагаясь на вершине классификации, и все рассуждают о возможных рекордах», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.