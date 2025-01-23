Мэдисон Киз стала самой возрастной финалисткой Australian Open со времён Винус Уильямс
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14-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз стала самой возрастной финалисткой Открытого чемпионата Австралии со времён своей титулованной соотечественницы Винус Уильямс, сообщает Opta Ace.
Сегодня, 23 января, Киз (19) вышла в финал Australian Open – 2025, со счётом 5:7, 6:1, 7:6 (10:8) обыграв пятикратную чемпионку турниров «Большого шлема» вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек (2). Мэдисон в данный момент 29 лет.
Australian Open (ж). 1/2 финала
23 января 2025, четверг. 13:35 МСК
14
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7 10
|
|1
|6 8
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
В последний раз в более старшем возрасте в финале Australian Open играла Винус Уильямс. Это произошло в 2017 году (тогда Винус было 36 лет). В борьбе за титул она уступила своей сестре Серене со счётом 4:6, 4:6.
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