Мэдисон Киз стала самой возрастной финалисткой Australian Open со времён Винус Уильямс

14-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз стала самой возрастной финалисткой Открытого чемпионата Австралии со времён своей титулованной соотечественницы Винус Уильямс, сообщает Opta Ace.

Сегодня, 23 января, Киз (19) вышла в финал Australian Open – 2025, со счётом 5:7, 6:1, 7:6 (10:8) обыграв пятикратную чемпионку турниров «Большого шлема» вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек (2). Мэдисон в данный момент 29 лет.

В последний раз в более старшем возрасте в финале Australian Open играла Винус Уильямс. Это произошло в 2017 году (тогда Винус было 36 лет). В борьбе за титул она уступила своей сестре Серене со счётом 4:6, 4:6.