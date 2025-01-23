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Муратоглу объяснил, почему нельзя сравнивать титулы ТБШ Маргарет Корт, Серены и Джоковича

Муратоглу объяснил, почему нельзя сравнивать титулы ТБШ Маргарет Корт, Серены и Джоковича
Патрик Муратоглу
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Известный французский тренер Патрик Муратоглу заявил, что нельзя сравнивать карьеры и титулы на ТБШ, которые завоевали Маргарет Корт, Серена Уильямс и Новак Джокович. В переписке с одним из пользователей социальных сетей он отметил, что Корт выступала во времена, когда теннис даже не был профессиональным спортом.

«Я говорил об этом миллион раз. При всём уважении, рекорд Маргарет Корт был установлен в то время, когда теннис даже не был профессиональным видом спорта. Победа на «Большом шлеме» в то время никогда не сможет сравниться с победой в Открытую эру.

До этого момента пользователь спросил у Муратоглу, почему он не делал акцент на том, что Корт имела больше побед на «Больших шлемах», нежели его воспитанница Уильямс.

Отметим, австралийка добилась 24 побед на ТБШ в период с 1960 по 1973 год. У Новака Джоковича — 24 подобных титула, у Серены Уильямс — 23.

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