Мэдисон Киз на Australian Open — 2025 повторила рекорд Каролины Возняцки
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14-й ракетке мира американской теннисистке Мэдисон Киз понадобилось 11 попаданий в основную сетку Открытого чемпионата Австралии – 2025, чтобы выйти в финал этого турнира.
В Открытой эре (с 1968 года) лишь одна теннисистка проделала такой же длинный путь до финала Australian Open. Это была чемпионка AO-2018 датчанка Каролина Возняцки (11).
Сегодня, 23 января, Киз (19) вышла в финал Australian Open – 2025, со счётом 5:7, 6:1, 7:6 (10:8) обыграв пятикратную чемпионку турниров «Большого шлема» вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек (2).
Australian Open (ж). 1/2 финала
23 января 2025, четверг. 13:35 МСК
14
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
2 : 1
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|2
|3
|
|6
|7 10
|
|1
|6 8
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Последним лучшим достижением Киз на AO был полуфинал в 2022 году, в котором она уступила будущей чемпионке австралийке Эшли Барти (1:6, 3:6).
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