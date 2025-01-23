Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мэдисон Киз на Australian Open — 2025 повторила рекорд Каролины Возняцки

Мэдисон Киз на Australian Open — 2025 повторила рекорд Каролины Возняцки
Комментарии

14-й ракетке мира американской теннисистке Мэдисон Киз понадобилось 11 попаданий в основную сетку Открытого чемпионата Австралии – 2025, чтобы выйти в финал этого турнира.

В Открытой эре (с 1968 года) лишь одна теннисистка проделала такой же длинный путь до финала Australian Open. Это была чемпионка AO-2018 датчанка Каролина Возняцки (11).

Сегодня, 23 января, Киз (19) вышла в финал Australian Open – 2025, со счётом 5:7, 6:1, 7:6 (10:8) обыграв пятикратную чемпионку турниров «Большого шлема» вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек (2).

Australian Open (ж). 1/2 финала
23 января 2025, четверг. 13:35 МСК
Мэдисон Киз
14
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 7 10
7 		1 6 8
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Последним лучшим достижением Киз на AO был полуфинал в 2022 году, в котором она уступила будущей чемпионке австралийке Эшли Барти (1:6, 3:6).

Материалы по теме
Драма в полуфинале АО! Швёнтек не смогла подать на матч и сенсационно уступила американке
Драма в полуфинале АО! Швёнтек не смогла подать на матч и сенсационно уступила американке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android