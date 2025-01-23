Мэдисон Киз на Australian Open — 2025 повторила рекорд Каролины Возняцки

14-й ракетке мира американской теннисистке Мэдисон Киз понадобилось 11 попаданий в основную сетку Открытого чемпионата Австралии – 2025, чтобы выйти в финал этого турнира.

В Открытой эре (с 1968 года) лишь одна теннисистка проделала такой же длинный путь до финала Australian Open. Это была чемпионка AO-2018 датчанка Каролина Возняцки (11).

Сегодня, 23 января, Киз (19) вышла в финал Australian Open – 2025, со счётом 5:7, 6:1, 7:6 (10:8) обыграв пятикратную чемпионку турниров «Большого шлема» вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек (2).

Последним лучшим достижением Киз на AO был полуфинал в 2022 году, в котором она уступила будущей чемпионке австралийке Эшли Барти (1:6, 3:6).