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Стосур рассказала, что осталась под впечатлением от тандема Джоковича и Маррея на АО-2025

Стосур рассказала, что осталась под впечатлением от тандема Джоковича и Маррея на АО-2025
Новак Джокович и Энди Маррей
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Восьмикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в трёх разрядах австралийка Саманта Стосур была впечатлена поддержкой со стороны бывшего теннисиста Энди Маррея, которую тот оказывает Новаку Джоковичу на Открытом чемпионате Австралии — 2025.

«Когда я увидела, как Энди ходит на турнире с ракетками Новака, натягивая струны, было заметно, что он очень серьёзно относится к этой работе», — приводит слова Стосур We love tennis.

Напомним, завтра, 24 января, сербскому спортсмену Новаку Джоковичу предстоит сыграть в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2025 против немецкого теннисиста Александра Зверева.

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