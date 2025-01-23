Стосур рассказала, что осталась под впечатлением от тандема Джоковича и Маррея на АО-2025

Восьмикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в трёх разрядах австралийка Саманта Стосур была впечатлена поддержкой со стороны бывшего теннисиста Энди Маррея, которую тот оказывает Новаку Джоковичу на Открытом чемпионате Австралии — 2025.

«Когда я увидела, как Энди ходит на турнире с ракетками Новака, натягивая струны, было заметно, что он очень серьёзно относится к этой работе», — приводит слова Стосур We love tennis.

Напомним, завтра, 24 января, сербскому спортсмену Новаку Джоковичу предстоит сыграть в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2025 против немецкого теннисиста Александра Зверева.