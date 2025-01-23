Мэдисон Киз установила уникальное достижение после выхода в финал Australian Open — 2025

14-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз стала обладательницей уникального достижения после выхода в финал Открытого чемпионата Австралии – 2025, сообщает Opta Ace.

Сегодня, 23 января, Киз (19) вышла в финал Australian Open – 2025, со счётом 5:7, 6:1, 7:6 (10:8) обыграв пятикратную чемпионку турниров «Большого шлема» вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек (2).

Таким образом, Киз стала теннисисткой с наибольшим разрывом между выходами в два своих первых финала на ТБШ. Предыдущей рекордсменкой по данному показателю была француженка Амели Моресмо (семь лет).

Киз вышла в дебютный финал мэйджора в 2017 году на US Open. С тех пор прошло восемь лет.