Мэдисон Киз установила уникальное достижение после выхода в финал Australian Open — 2025
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14-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз стала обладательницей уникального достижения после выхода в финал Открытого чемпионата Австралии – 2025, сообщает Opta Ace.
Сегодня, 23 января, Киз (19) вышла в финал Australian Open – 2025, со счётом 5:7, 6:1, 7:6 (10:8) обыграв пятикратную чемпионку турниров «Большого шлема» вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек (2).
Australian Open (ж). 1/2 финала
23 января 2025, четверг. 13:35 МСК
14
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|6
|7 10
|
|1
|6 8
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Таким образом, Киз стала теннисисткой с наибольшим разрывом между выходами в два своих первых финала на ТБШ. Предыдущей рекордсменкой по данному показателю была француженка Амели Моресмо (семь лет).
Киз вышла в дебютный финал мэйджора в 2017 году на US Open. С тех пор прошло восемь лет.
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