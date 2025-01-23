Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Курье рассказал, кто выиграет AO-2025, если в финале окажутся Джокович и Синнер

Курье рассказал, кто выиграет AO-2025, если в финале окажутся Джокович и Синнер
Янник Синнер и Новак Джокович
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион ТБШ бывший теннисист Джим Курье оценил шансы Новака Джоковича и Янника Синнера на победу в АО-2025, если они будут играть в финале друг против друга.

«Думаю, в финале встретятся Новак и Синнер. Я бы сказал, что Синнер (победит).

Мы не можем быть уверены насчёт Новака. Повреждение, которое он получил, конечно, тоже оставляет вопрос. В течение определённого времени он с трудом передвигался, а затем лекарства стали действовать и он сказал, что чувствует себя как обычно. Он также добавил, что не уверен, как всё будет после того, как действие лекарства закончится. Если он будет в форме и будет двигаться, как сейчас, то вполне вероятно, что он выйдет в финал», — приводит слова Курье Nine.

Завтра, 24 января состоятся полуфинальные матчи Открытого чемпионата Австралии — 2025. Джокович сыграет против Зверева, а Синнер сразится с Шелтоном. Решающий матч пройдёт в воскресенье, 26 января.

Материалы по теме
Тренер Синнера: Янник — настоящий соня. Однажды он не услышал будильник, а мы ждали его
Муратоглу объяснил, почему нельзя сравнивать титулы ТБШ Маргарет Корт, Серены и Джоковича
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android