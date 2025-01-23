Курье рассказал, кто выиграет AO-2025, если в финале окажутся Джокович и Синнер

Двукратный чемпион ТБШ бывший теннисист Джим Курье оценил шансы Новака Джоковича и Янника Синнера на победу в АО-2025, если они будут играть в финале друг против друга.

«Думаю, в финале встретятся Новак и Синнер. Я бы сказал, что Синнер (победит).

Мы не можем быть уверены насчёт Новака. Повреждение, которое он получил, конечно, тоже оставляет вопрос. В течение определённого времени он с трудом передвигался, а затем лекарства стали действовать и он сказал, что чувствует себя как обычно. Он также добавил, что не уверен, как всё будет после того, как действие лекарства закончится. Если он будет в форме и будет двигаться, как сейчас, то вполне вероятно, что он выйдет в финал», — приводит слова Курье Nine.

Завтра, 24 января состоятся полуфинальные матчи Открытого чемпионата Австралии — 2025. Джокович сыграет против Зверева, а Синнер сразится с Шелтоном. Решающий матч пройдёт в воскресенье, 26 января.