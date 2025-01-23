Курье заявил, что Новак Джокович обыграет Александра Зверева в полуфинале АО-2025
Поделиться
Двукратный чемпион ТБШ бывший теннисист Джим Курье заявил, что серб Новак Джокович окажется сильнее немецкого теннисиста Александра Зверева в полуфинале АО-2025. Матч состоится 24 января.
«То, как он играет против Зверева, — это нечто особенное. Очень, очень хороший игрок, но несмотря на то, что он занимает второе место в рейтинге, Новак всё равно остаётся фаворитом», — приводит слова Курье Nine.
Australian Open (м). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 06:30 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
2
Александр Зверев
А. Зверев
Экс первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и второй номер мирового рейтинга из Германии Александр Зверев встречались между собой 12 раз. Счёт побед в этом противостоянии в пользу Новака — 8:4.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 января 2025
-
19:57
-
19:50
-
19:25
-
19:24
-
19:07
-
19:02
-
18:31
-
18:30
-
18:05
-
17:52
-
17:50
-
17:35
-
17:20
-
16:46
-
16:36
-
16:29
-
16:21
-
16:11
-
15:44
-
15:33
-
15:21
-
15:15
-
14:51
-
14:38
-
14:25
-
14:15
-
13:57
-
13:53
-
13:47
-
13:45
-
13:40
-
13:31
-
13:26
-
13:12
-
12:41