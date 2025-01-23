Курье заявил, что Новак Джокович обыграет Александра Зверева в полуфинале АО-2025

Двукратный чемпион ТБШ бывший теннисист Джим Курье заявил, что серб Новак Джокович окажется сильнее немецкого теннисиста Александра Зверева в полуфинале АО-2025. Матч состоится 24 января.

«То, как он играет против Зверева, — это нечто особенное. Очень, очень хороший игрок, но несмотря на то, что он занимает второе место в рейтинге, Новак всё равно остаётся фаворитом», — приводит слова Курье Nine.

Экс первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и второй номер мирового рейтинга из Германии Александр Зверев встречались между собой 12 раз. Счёт побед в этом противостоянии в пользу Новака — 8:4.