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Курье заявил, что Новак Джокович обыграет Александра Зверева в полуфинале АО-2025

Курье заявил, что Новак Джокович обыграет Александра Зверева в полуфинале АО-2025
Новак Джокович
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Двукратный чемпион ТБШ бывший теннисист Джим Курье заявил, что серб Новак Джокович окажется сильнее немецкого теннисиста Александра Зверева в полуфинале АО-2025. Матч состоится 24 января.

«То, как он играет против Зверева, — это нечто особенное. Очень, очень хороший игрок, но несмотря на то, что он занимает второе место в рейтинге, Новак всё равно остаётся фаворитом», — приводит слова Курье Nine.

Australian Open (м). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 06:30 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Экс первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и второй номер мирового рейтинга из Германии Александр Зверев встречались между собой 12 раз. Счёт побед в этом противостоянии в пользу Новака — 8:4.

Календарь Australian Оpen - 2025
Турнирная сетка Australian Оpen - 2025
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