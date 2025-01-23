Определились финалистки Australian Open — 2025

Определились финалистки Открытого чемпионата Австралии – 2025 по теннису у женщин. Ими стали действующая обладательница титула первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и 14-я ракетка мира американка Мэдисон Киз.

Теннис. Australian Open — 2025, женщины. Полуфиналы. Результаты 22 января:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Паула Бадоса (Испания, 11) – 6:4, 6:2.

Мэдисон Киз (США, 19) – Ига Швёнтек (Польша, 2) – 5:7, 6:1, 7:6 (10:8).

В прошлогоднем финале Соболенко обыграла китайскую спортсменку Чжэн Циньвэнь. Тогда она защитила титул, завоёванный ей в 2023 году. Арина может сделать в Мельбурне хет-трик.