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Мужской финал Australian Open — 2025 может быть омрачён протестом. Полиция готовит силы

Мужской финал Australian Open — 2025 может быть омрачён протестом. Полиция готовит силы
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Проведению мужского финала Открытого чемпионата Австралии – 2025 может помешать акция протеста, которая официально запланирована в Мельбурне 26 января, в День Австралии.

В рамках протеста против Дня Австралии движение Disrupt Wars собирается объединить силы с представителями палестинской диаспоры Мельбурна. Их митинг (более 30 тыс. человек) пройдёт в центре Мельбурна, однако полиция города опасается, что затем они отправятся Мельбурн-парк. К тому же небольшая акция протеста против Дня Австралии также запланирована у самого парка.

В связи с этим полиция города активно усиливает меры безопасности. Действующий премьер-министр штата Виктория Хасинта Аллан уже предостерегла протестующих.

«Нападки на Australian Open были бы отвратительным поступком и действительно подорвали бы терпение общественности», — приводит слова Аллан The-express.com.

Напомним, ежегодные протесты вызваны требованиями отменить День Австралии или изменить его дату. Часть политического сектора тем самым выступает за права коренных народов Австралии, называя этот государственный праздник Днём вторжения.

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