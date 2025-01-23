Видео: топ-модель Тайра Бэнкс устроила дефиле на Australian Open — 2025

Американская супермодель, актриса, певица, продюсер и телеведущая Тайра Бэнкс посетила 12-й игровой день Открытого чемпионата Австралии – 2025 по теннису.

В его рамках прошли следующие матчи одиночного разряда:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Паула Бадоса (Испания, 11) – 6:4, 6:2;

Мэдисон Киз (США, 19) – Ига Швёнтек (Польша, 2) – 5:7, 6:1, 7:6 (10:8).

Кроме того, что Бэнкс присутствовала на трибунах, ей также позволили устроить дефиле прямо в чемпионском коридоре Australian Open.

Напомним, максимальную популярность Тайре Бэнкс принесло реалити-шоу «Топ-модель по-американски» (2003–2018). Она была его исполнительным продюсером, ведущей и главным судьёй.