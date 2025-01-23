Виландер назвал две причины, по которым Зверев может обыграть Джоковича на Australian Open

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер высказался о предстоящем поединке серба Новака Джоковича с немцем Александром Зверевым в полуфинале Открытого чемпионата Австралии – 2025.
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«Назову вам две причины, по которым Зверев может выиграть этот матч. Я не говорю, что он фаворит, как раз наоборот, думаю, что фаворит — Новак, но назову вам две причины.
На мой взгляд, у Александра лучшая подача в мужском туре, средняя скорость его подачи достигает 215 км/ч, это почти на 20 км больше, чем у его соперника, Новака.
Ещё он бьёт с форхенда примерно на 5 км сильнее, с меньшим вращением, и делает больше виннерсов — 7%, в то время как в прошлом году их у него было всего 5%. Вот две причины, по которым у Саши Зверева могут быть шансы», — приводит слова Виландера Eurosport.
- 23 января 2025
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