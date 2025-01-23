Пробьются ли Мирра Андреева и Диана Шнайдер в финал парного Australian Open — 2025?
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В ночь с 23 на 24 декабря в Мельбурне пройдёт полуфинал парного Australian Open – 2025 у женщин, где серебряные призёры Олимпады-2024 российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сразятся с первыми сеяными Катержиной Синяковой (Чехия) и Тэйлор Таунсенд (США). Данный матч пройдёт на арене Маргарет Корт и начнётся приблизительно в 4:00 мск.
Australian Open — парный разряд (ж). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 04:00 МСК
Катержина Синякова
Тэйлор Таунсенд
К. Синякова Т. Таунсенд
Не начался
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Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Пробьются ли Мирра Андреева и Диана Шнайдер в финал парного Australian Open – 2025?»
Мирра Андреева и Диана Шнайдер выступают вместе в четвёртый раз и идут на серии побед из восьми встреч.
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