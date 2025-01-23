Ига Швёнтек прокомментировала поражение от Киз в полуфинале Australian Open — 2025

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала поражение от американки Мэдисон Кис в полуфинале Открытого чемпионата Австралии – 2025. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:1, 7:6 (10:8) в пользу Киз.

– Как вы считаете, что определило исход матча?

– Тяжело сказать, потому что всё решали один-два мяча. Матч был длинным, темп постоянно менялся. Но, думаю, в конце Мэдисон проявила себя смело, она давила на меня в нужные моменты. Можно сказать, что я не чувствовала себя настолько же свободной, насколько была в предыдущих матчах в том, чтобы прибавлять в нужные моменты.

– Что случилось во втором сете?

– Я просто перестала двигаться. А выиграть матч, не двигаясь, невозможно (улыбается).

– Чувствовали ли вы, что исход матча зависит от вас?

– Честно говоря, нет. Думаю, было 50/50. Я могла легко выигрывать очки на подаче, как и она – но когда надо было отыграться, то она использовала подачу, а я подавала не так хорошо. Это могло повлиять. Но разница с самого начала была минимальной. Второй сет я вообще захотела забыть и просто вернуться к своей игре. А вот в первом и третьем я играла хорошо, в свой теннис, даже если не контролировала всё на 100%, как в предыдущих матчах. Я играла хорошо, но она – ещё лучше. Я сделала всё, что могла. Я не могу сказать, что посыпалась, но и что точно должна была выиграть. Мэдисон абсолютно заслуженно вышла в финал, — сказала Швёнтек на пресс-конференции.