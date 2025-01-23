Вихлянцева рассказала, при каких условиях Киз может навязать борьбу Соболенко в финале AO

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о шансах американской теннисистки 14-й ракетки мира Мэдисон Киз в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025 против лидера мирового рейтинга Арины Соболенко.

«Соперницей Арины по финалу будет Мэдисон Киз. Она проживает второй этап своей карьеры после того, как она вышла замуж в конце прошлого года. Американка также поменяла ракетки с Wilson на Yonex. В сегодняшнем полуфинале против Швёнтек Мэдисон ушла с матчбола в третьем сете. И у одной, и у другой теннисистки были шансы на выход в финал, однако в решающую стадию АО пробилась именно Киз. Она одержала достойную победу и теперь сыграет в своём втором финале на ТБШ. Мэдисон уже взяла в титул в 2025 году, с её теннисом в Австралии очень удобно играть.

Сейчас вопрос состоит в том, как в субботнем поединке у Киз будет лететь мяч. Не будет ли её постоянно беспокоить травма, которую она получила на Уимблдоне-2024? Если повреждение не будет беспокоить Мэдисон, то она сможет навязать борьбу Соболенко в финале Australian Open. Однако по скорости, по грамотности, по подбросу мяча Арина, конечно же, имеет все шансы защитить титул в Мельбурне», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.by.