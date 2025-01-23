Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Australian Open — 2025, мужчины, одиночный разряд: расписание 12-го игрового дня

Australian Open — 2025, мужчины, одиночный разряд: расписание полуфинальных матчей
Комментарии

В ночь с 23 на 24 января состоится 12-й игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025 по теннису у мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей в этот день.

Теннис. Australian Open — 2025, мужчины. Полуфиналы. Расписание на 24 января (время — московское):

  • 6:30. Новак Джокович (Сербия, 7) – Александр Зверев (Германия, 2);
  • 11:30. Янник Синнер (Италия, 1) – Бен Шелтон (США, 21).

Действующим чемпионом Australian Open является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер. В прошлогоднем финале он одолел россиянина Даниила Медведева, который текущий розыгрыш покинул во втором круге.

Сетка Australian Open — 2025, мужчины
Календарь Australian Open — 2025, мужчины
Материалы по теме
Джокович отменил тренировку перед 1/2 финала АО. Готов ли к битве 10-кратный чемпион?
Джокович отменил тренировку перед 1/2 финала АО. Готов ли к битве 10-кратный чемпион?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android