Australian Open — 2025, мужчины, одиночный разряд: расписание полуфинальных матчей

В ночь с 23 на 24 января состоится 12-й игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025 по теннису у мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей в этот день.

Теннис. Australian Open — 2025, мужчины. Полуфиналы. Расписание на 24 января (время — московское):

6:30. Новак Джокович (Сербия, 7) – Александр Зверев (Германия, 2);

11:30. Янник Синнер (Италия, 1) – Бен Шелтон (США, 21).

Действующим чемпионом Australian Open является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер. В прошлогоднем финале он одолел россиянина Даниила Медведева, который текущий розыгрыш покинул во втором круге.