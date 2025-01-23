«Арина была априори сильнее». Вихлянцева — о полуфинале АО-2025 Соболенко — Бадоса

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева прокомментировала полуфинал Открытого чемпионата Австралии — 2025 между белорусской спортсменкой Ариной Соболенко и её соперницей из Испании Паулой Бадосой. Лидер мирового рейтинга была сильнее со счётом 6:4, 6:2.
«Арина Соболенко вышла в свой третий финал подряд на Аustralian Open. В Мельбурне белоруска уже побила рекорд, который ранее принадлежал Виктории Азаренко, одержав 20-ю подряд победу на турнире. Арина показывает свой теннис, показывает теннис, которого достаточно, чтобы обыграть соперницу именно сегодня. Старт матча с Паулой Бадосой получился для Соболенко не очень хорошим. Но сегодня в Мельбурне было не так жарко, было прохладно. Я думаю, что это тоже сказывалось. Крышу на центральном корте то открывали, то закрывали. В итоге её закрыли, и Арина довела поединок до победы. Считаю, что даже если бы первая ракетка мира отдала сопернице стартовый сет, то она бы смогла вернуться в игру во второй и третьей партиях. Для белоруски не было бы проблемы сделать камбэк. Соболенко была априори сильнее Бадосы в сегодняшнем матче», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.by.
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Напомним, Соболенко является действующей победительницей Аustralian Open.
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