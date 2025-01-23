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Шетт — о состоянии Джоковича: отсутствие новостей — это хорошие новости

Шетт — о состоянии Джоковича: отсутствие новостей — это хорошие новости
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Бывшая седьмая ракетка мира австрийская теннисистка Барбара Шетт считает, что отмена тренировки серба Новака Джоковича перед его матчем с немцем Александром Зверевым в полуфинале Australian Open — 2025 не должна беспокоить болельщиков.

Australian Open (м). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 06:30 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Я ничего не слышала нового о Джоковиче и его состоянии здоровья, а отсутствие новостей — это хорошие новости. Он уже боролся с травмами здесь, на Открытом чемпионате Австралии, и он возвращался сильнее. Иногда Новак начинал играть даже более агрессивно, хотя сегодня он не тренировался. Я думаю, что нам не нужно беспокоиться о нём. Джокович провёл достаточно большое количество матчей, особенно на мэйджорах. Я бы не стала сильно беспокоиться и придавать пропуску сегодняшней тренировки слишком большое значение. Новак уже достаточно поиграл в теннис и знает, что делать», — приводит слова Шетт Eurosport.

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