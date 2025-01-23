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Джокович — Зверев: во сколько начало, где смотреть полуфинал Australian Open — 2025

Джокович — Зверев: во сколько начало, где смотреть полуфинал Australian Open — 2025
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В ночь с 23 на 24 декабря 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира серб Новак Джокович сразится с олимпийским чемпионом 2020 года, второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым за выход в финал Открытого чемпионата Австралии – 2025. Их встреча пройдёт на арене Рода Лэйвера и начнётся приблизительно в 6:30 мск.

Australian Open (м). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 06:30 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции доступны в тематических группах во «ВКонтакте».

Ранее Джокович и Зверев встречались на уровне ATP 10 раз, из них семь раз победу одержал Новак и три – Александр.

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