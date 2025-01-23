Деллакуа допустила грубую ошибку во время интервью с Киз на корте после полуфинала AO

Бывшая 29-я ракетка мира австралийская теннисистка, а ныне эксперт Кейси Деллакуа проявила некомпетентность во время интервью на корте с 14-й ракеткой мира американкой Мэдисон Киз после её выхода в финал Открытого чемпионата Австралии – 2025.

Сегодня, 23 января, Киз (19) вышла в финал Australian Open – 2025, со счётом 5:7, 6:1, 7:6 (10:8) обыграв пятикратную чемпионку турниров «Большого шлема» вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек (2). Швёнтек подавала на матч при счёте 6:5 и имела один матчбол.

Киз: У неё действительно был матчбол?

Деллакуа: Нет, я не думаю, что у неё был матчбол (смущённый смех, в это время публика начала шуметь). Я была сбоку и видела, как ты перебегаешь с одной стороны площадки на другую. Она попала.

Киз: Мне кажется, что я потеряла сознание. В какой-то момент я просто бегала туда-сюда.

Фото: скриншот из трансляции

Отметим, что ранее соотечественник Киз Бен Шелтон выступил с критикой интервьюеров на корте Australian Open – 2025.

Материалы по теме Бен Шелтон раскритиковал работу корреспондентов во время Australian Open — 2025