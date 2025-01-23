Деллакуа допустила грубую ошибку во время интервью с Киз на корте после полуфинала AO

Бывшая 29-я ракетка мира австралийская теннисистка, а ныне эксперт Кейси Деллакуа проявила некомпетентность во время интервью на корте с 14-й ракеткой мира американкой Мэдисон Киз после её выхода в финал Открытого чемпионата Австралии – 2025.
Сегодня, 23 января, Киз (19) вышла в финал Australian Open – 2025, со счётом 5:7, 6:1, 7:6 (10:8) обыграв пятикратную чемпионку турниров «Большого шлема» вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек (2). Швёнтек подавала на матч при счёте 6:5 и имела один матчбол.
|1
|2
|3
|
|6
|7 10
|
|1
|6 8
Киз: У неё действительно был матчбол?
Деллакуа: Нет, я не думаю, что у неё был матчбол (смущённый смех, в это время публика начала шуметь). Я была сбоку и видела, как ты перебегаешь с одной стороны площадки на другую. Она попала.
Киз: Мне кажется, что я потеряла сознание. В какой-то момент я просто бегала туда-сюда.
Фото: скриншот из трансляции
Отметим, что ранее соотечественник Киз Бен Шелтон выступил с критикой интервьюеров на корте Australian Open – 2025.
- 23 января 2025
-
22:45
-
22:28
-
22:17
-
22:10
-
21:54
-
21:47
-
21:44
-
21:37
-
21:22
-
20:48
-
20:35
-
20:27
-
20:15
-
19:57
-
19:50
-
19:25
-
19:24
-
19:07
-
19:02
-
18:31
-
18:30
-
18:05
-
17:52
-
17:50
-
17:35
-
17:20
-
16:46
-
16:36
-
16:29
-
16:21
-
16:11
-
15:44
-
15:33
-
15:21
-
15:15