Губерниев — о поражении Даниила Медведева на АО-2025: он может выиграть следующий турнир

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что первая ракетка России Даниил Медведев после спада формы может выиграть следующий турнир. Он также высказался о выступлении россиян на Открытом чемпионате Австралии — 2025.

«В теннисе сумасшедшая конкуренция. Жалко, что тройка наших лидеров сыграла неудачно в Австралии, но в этом виде спорта конкуренция выше, чем в лёгкой атлетике. Если ты в топ-10 рейтинга, то у тебя космический уровень. Наш теннис, как и шахматы, всегда борется за высокие места. Это не может не радовать. Не считаю, что в российском теннисе есть спад.

Даниил Медведев очень эмоциональный человек. Это зачастую ему мешает. Мы привыкли к таким колебаниям. Сегодня проиграл, завтра победит. Ещё штраф поймал. Медведев пытается преодолеть свой спад и может выиграть следующий турнир», – приводит слова Губерниева Metaratings.

Напомним, Даниил Медведев проиграл на AO-2025 во втором круге 121-й ракетке мира Лёнеру Тину. Матч завершился со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7) в пользу американца.