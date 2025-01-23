«Вам надо испытать это на себе». Швёнтек — на вопрос журналиста об упущенных шансах на AO

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек коротко ответила на вопрос журналиста об упущенных возможностях в матче полуфинала Открытого чемпионата Австралии – 2025 с 14-й ракеткой мира американкой Мэдисон Киз. Швёнтек проиграла его со счётом 7:5, 1:6, 6:7 (8:10). Ига подавала на матч при счёте 6:5 и имела один матчбол.

– Насколько вам больно было упустить матчбол, первый финал здесь и шанс вернуться на первую строчку рейтинга?

– Вам надо испытать это на себе, чтобы узнать, — сказала расстроенная Швёнтек на послематчевой пресс-конференции.