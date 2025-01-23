Андреева/Шнайдер — Синякова/Таунсенд: текстовая онлайн-трансляция полуфинала AO-2025

В ночь с 23 на 24 января в Мельбурне пройдёт полуфинал парного Australian Open – 2025 у женщин, где серебряные призёры Олимпиады-2024 российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сразятся с первыми сеяными Катержиной Синяковой (Чехия) и Тэйлор Таунсенд (США). Данный матч поставлен первым запуском на арене Маргарет Корт и начнётся приблизительно в 4:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Мирра Андреева/Диана Шнайдер – Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд в полуфинале Australian Open – 2025.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер выступают вместе на четвёртом турнире и идут на серии побед из восьми встреч. Перед стартом в Мельбурне россиянки завоевали титул чемпионок турнира WTA-500 в Брисбене.