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Андреева/Шнайдер — Синякова/Таунсенд: текстовая онлайн-трансляция полуфинала AO-2025

Андреева/Шнайдер — Синякова/Таунсенд: текстовая онлайн-трансляция полуфинала AO-2025
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В ночь с 23 на 24 января в Мельбурне пройдёт полуфинал парного Australian Open – 2025 у женщин, где серебряные призёры Олимпиады-2024 российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сразятся с первыми сеяными Катержиной Синяковой (Чехия) и Тэйлор Таунсенд (США). Данный матч поставлен первым запуском на арене Маргарет Корт и начнётся приблизительно в 4:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Мирра Андреева/Диана Шнайдер – Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд в полуфинале Australian Open – 2025.

Australian Open — парный разряд (ж). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 04:00 МСК
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
К. Синякова Т. Таунсенд
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Мирра Андреева и Диана Шнайдер выступают вместе на четвёртом турнире и идут на серии побед из восьми встреч. Перед стартом в Мельбурне россиянки завоевали титул чемпионок турнира WTA-500 в Брисбене.

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