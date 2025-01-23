Джокович — Зверев: история противостояния в преддверии полуфинала Australian Open — 2025

Завтра, 24 января, 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира серб Новак Джокович сразится с олимпийским чемпионом 2020 года, второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым за выход в финал Открытого чемпионата Австралии – 2025. Их встреча пройдёт на арене Рода Лэйвера и начнётся приблизительно в 6:30 мск.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей противостояния Новака Джоковича с Александром Зверевым (8-4):