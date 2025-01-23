Джокович — Зверев: история противостояния в преддверии полуфинала Australian Open — 2025
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Завтра, 24 января, 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира серб Новак Джокович сразится с олимпийским чемпионом 2020 года, второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым за выход в финал Открытого чемпионата Австралии – 2025. Их встреча пройдёт на арене Рода Лэйвера и начнётся приблизительно в 6:30 мск.
Australian Open (м). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 06:30 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
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2
Александр Зверев
А. Зверев
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей противостояния Новака Джоковича с Александром Зверевым (8-4):
|№
|Год
|Турнир
|Покрытие
|Раунд
|Победитель
|Результат
|1
|2017
|Рим
|Грунт
|Финал
|Зверев
|6:4, 6:3
|2
|2018
|Шанхай
|Хард
|Полуфинал
|Джокович
|6:2, 6:1
|3
|2018
|Итоговый чемпионат
|Хард
|Групповой этап
|Джокович
|6:4, 6:1
|4
|2018
|Итоговый чемпионат
|Хард
|Финал
|Зверев
|6:4, 6:3
|5
|2019
|«Ролан Гаррос»
|Грунт
|Четвертьфинал
|Джокович
|7:5, 6:2, 6:2
|6
|2020
|Итоговый чемпионат
|Хард
|Групповой этап
|Джокович
|6:3, 7:6(4)
|7
|2021
|Australian Open
|Хард
|Четвертьфинал
|Джокович
|6:7 (6:8), 6:2, 6:4, 7:6 (8:6)
|8
|2021
|ATP Cup
|Хард
|Групповой этап
|Джокович
|6:7 (3:7), 6:2, 7:5
|9
|2021
|Олимпийские игры
|Хард
|Полуфинал
|Зверев
|1:6, 6:3, 6:1
|10
|2021
|US Open
|Хард
|Полуфинал
|Джокович
|4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2
|11
|2021
|Итоговый чемпионат
|Хард
|Полуфинал
|Зверев
|7:6 (7:4), 4:6, 6:3
|12
|2023
|Цинциннати
|Хард
|Полуфинал
|Джокович
|7:6 (7:5), 7:5
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