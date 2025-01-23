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Джокович — Зверев: история противостояния в преддверии полуфинала Australian Open — 2025

Джокович — Зверев: история противостояния в преддверии полуфинала Australian Open — 2025
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Завтра, 24 января, 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира серб Новак Джокович сразится с олимпийским чемпионом 2020 года, второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым за выход в финал Открытого чемпионата Австралии – 2025. Их встреча пройдёт на арене Рода Лэйвера и начнётся приблизительно в 6:30 мск.

Australian Open (м). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 06:30 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
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Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей противостояния Новака Джоковича с Александром Зверевым (8-4):

ГодТурнирПокрытиеРаундПобедительРезультат
12017РимГрунтФиналЗверев6:4, 6:3
22018ШанхайХардПолуфиналДжокович6:2, 6:1
32018Итоговый чемпионатХардГрупповой этапДжокович6:4, 6:1
42018Итоговый чемпионатХардФиналЗверев6:4, 6:3
52019«Ролан Гаррос»ГрунтЧетвертьфиналДжокович7:5, 6:2, 6:2
62020Итоговый чемпионатХардГрупповой этапДжокович6:3, 7:6(4)
72021Australian OpenХардЧетвертьфиналДжокович6:7 (6:8), 6:2, 6:4, 7:6 (8:6)
82021ATP CupХардГрупповой этапДжокович6:7 (3:7), 6:2, 7:5
92021Олимпийские игрыХардПолуфиналЗверев1:6, 6:3, 6:1
102021US OpenХардПолуфиналДжокович4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2
112021Итоговый чемпионатХардПолуфиналЗверев7:6 (7:4), 4:6, 6:3
122023ЦинциннатиХардПолуфиналДжокович7:6 (7:5), 7:5
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