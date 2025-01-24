Мэдисон Киз высказалась об Арине Соболенко перед матчем с ней в финале Australian Open

14-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз описала особенность игрового стиля трёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема» белоруски Арины Соболенко перед матчем с ней в финале Открытого чемпионата Австралии – 2025.
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«У неё поразительная психология и способность всегда идти вперёд вне зависимости от счёта. Это очень впечатляет. Она так бесстрашно играет – и у неё получается это делать очень хорошо. Думаю, это уникальное качество.
От многих ждёшь, что в сложные моменты они будут играть более сдержанно или пассивно, но не от неё. Она так делать не будет. Так что это ещё и давит на её соперниц – знаешь, что надо всё время пытаться взять очко, потому что она никогда не будет пассивной и не подарит его», — сказала Киз на пресс-конференции.
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