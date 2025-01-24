Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мэдисон Киз высказалась об Арине Соболенко перед матчем с ней в финале Australian Open

Мэдисон Киз высказалась об Арине Соболенко перед матчем с ней в финале Australian Open
Аудио-версия:
Комментарии

14-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз описала особенность игрового стиля трёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема» белоруски Арины Соболенко перед матчем с ней в финале Открытого чемпионата Австралии – 2025.

Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Мэдисон Киз
14
США
Мэдисон Киз
М. Киз

«У неё поразительная психология и способность всегда идти вперёд вне зависимости от счёта. Это очень впечатляет. Она так бесстрашно играет – и у неё получается это делать очень хорошо. Думаю, это уникальное качество.

От многих ждёшь, что в сложные моменты они будут играть более сдержанно или пассивно, но не от неё. Она так делать не будет. Так что это ещё и давит на её соперниц – знаешь, что надо всё время пытаться взять очко, потому что она никогда не будет пассивной и не подарит его», — сказала Киз на пресс-конференции.

Материалы по теме
Драма в полуфинале АО! Швёнтек не смогла подать на матч и сенсационно уступила американке
Драма в полуфинале АО! Швёнтек не смогла подать на матч и сенсационно уступила американке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android