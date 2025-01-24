Андрей Рублёв и Карен Хачанов провели совместную тренировку в Москве

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 19-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов провели совместную тренировку в Москве во Дворце тенниса «Лужники».

Видео доступно в телеграм-канале BB Tennis.

На текущем Australian Open – 2025 Рублёв (9) выступил неудачно. Андрей проиграл 112-й ракетке мира из Бразилии 18-летнему Жоао Фонсеке (Q) со счётом 6:7 (1:7), 3:6, 6:7 (5:7).

Хачанов же потерпел поражение от 42-го в рейтинге ATP американца Алекса Михельсена (3:6, 6:7 (5:7), 2:6) в третьем круге Australian Open — 2025.