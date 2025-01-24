Арина Соболенко и Янник Синнер примут участие в выставочном турнире в Лас-Вегасе

Первые ракетки мира Арина Соболенко и Янник Синнер примут участие в выставочном турнире в Лас-Вегасе, который пройдёт 1 и 2 марта этого года. Об этом в социальных сетях сообщил итальянский журналист Джованни Пелаццо.

Кроме них, на турнир заявлены Александр Зверев, Наоми Осака, Тейлор Фриц и Томми Пол.

Напомним, прямо сейчас в Мельбурне проходят решающие матчи Открытого чемпионата Австралии — 2025. В финале женского одиночного разряда сразятся белоруска Арина Соболенко и Мэдисон Киз. В мужской части ТБШ сегодня, 24 января, состоятся полуфиналы: Александр Зверев — Новак Джокович и Янник Синнер — Бен Шелтон.