Джокович — Зверев: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Australian Open — 2025

Сегодня, 24 января, 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира серб Новак Джокович сразится с олимпийским чемпионом 2020 года, второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым за выход в финал Открытого чемпионата Австралии – 2025. Их встреча поставлена вторым запуском на арене Рода Лэйвера и начнётся приблизительно в 6:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Александр Зверев в полуфинале Australian Open – 2025.

Ранее Джокович и Зверев встречались на уровне ATP 12 раз, из них восемь раз победу одержал Новак и четыре – Александр.

В другом полуфинале AO действующий чемпион турнира итальянец Янник Синнер (1) сразится с американцем Беном Шелтоном (21).