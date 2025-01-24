Джокович — Зверев: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Australian Open — 2025
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Сегодня, 24 января, 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира серб Новак Джокович сразится с олимпийским чемпионом 2020 года, второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым за выход в финал Открытого чемпионата Австралии – 2025. Их встреча поставлена вторым запуском на арене Рода Лэйвера и начнётся приблизительно в 6:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Александр Зверев в полуфинале Australian Open – 2025.
Australian Open (м). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 06:30 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
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2
Александр Зверев
А. Зверев
Ранее Джокович и Зверев встречались на уровне ATP 12 раз, из них восемь раз победу одержал Новак и четыре – Александр.
В другом полуфинале AO действующий чемпион турнира итальянец Янник Синнер (1) сразится с американцем Беном Шелтоном (21).
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